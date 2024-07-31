В Госдуме решили пересмотреть запрет на смартфоны в зоне СВО

Государственная Дума может признать утратившим силу постановление о принятии в силу закона, который запрещает военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пользоваться смартфонами. Соответствующее решение принял профильный комитет нижней палаты парламента, передает ТАСС.

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Он постановил, что Госдума может повторно рассмотреть проект о дисциплинарном аресте военных на СВО за ношение гаджетов во время службы. В поправках ко второму чтению уточнят, что запрет на смартфоны не коснется тех устройств, которые используются для выполнения обязанностей службы.