Депутаты внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

Органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге гражданина РФ. Это следует из текста законопроекта об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство, документ размещен в думской электронной базе.

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Законопроект внесен группой депутатов Госдумы - представителей всех фракций - во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе", расширив обязанности МВД РФ.

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Так, МВД будет обязано предоставлять в электронной форме в реестр воинского учета сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина РФ.