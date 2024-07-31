Стало известно о подготовке крупного обмена заключенными между Россией и Западом

Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на правозащитников.

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Косвенным свидетельством может служить тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний. Среди них правозащитник Олег Орлов* (признан в России иностранным агентом), художница Александра Скочиленко, а также бывшие главы уфимского и томского «Штабов Навального»* (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена) Лилия Чанышева* и Ксения Фадеева* (обе внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), бывший муниципальный депутат Илья Яшин* (признан Минюстом России иностранным агентом).

Кремль отказался от комментариев по обмену Гершковича и других заключенных

Как предположил адвокат Иван Павлов* (признан Минюстом России иностранным агентом), заключенных для подготовки к обмену собирают в столичном СИЗО «Лефортово». Кроме того, для обмена могут быть использованы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, гражданин Германии и России Кевин Лик, американцы Пол Уилан и Марк Фогель, а также гражданин Германии Рик Кригер, приговоренный к казни помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Среди тех, кого может получить взамен Россия, агентство перечисляет Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии, Владимира Дунаева и Романа Селезнева, находящихся в американских тюрьмах по обвинению в киберпреступлениях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков информацию о готовящемся обмене заключенными комментировать не стал.

*признан в России иностранным агентом.

**организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена.

***внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

****внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

*****признан Минюстом России иностранным агентом.

******признан Минюстом России иностранным агентом.