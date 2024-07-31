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Стало известно о подготовке крупного обмена заключенными между Россией и Западом

Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на правозащитников.

Стало известно о подготовке крупного обмена заключенными между Россией и Западом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Косвенным свидетельством может служить тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний. Среди них правозащитник Олег Орлов* (признан в России иностранным агентом), художница Александра Скочиленко, а также бывшие главы уфимского и томского «Штабов Навального»* (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена) Лилия Чанышева* и Ксения Фадеева* (обе внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), бывший муниципальный депутат Илья Яшин* (признан Минюстом России иностранным агентом).

Кремль отказался от комментариев по обмену Гершковича и других заключенных

Как предположил адвокат Иван Павлов* (признан Минюстом России иностранным агентом), заключенных для подготовки к обмену собирают в столичном СИЗО «Лефортово». Кроме того, для обмена могут быть использованы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, гражданин Германии и России Кевин Лик, американцы Пол Уилан и Марк Фогель, а также гражданин Германии Рик Кригер, приговоренный к казни помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Среди тех, кого может получить взамен Россия, агентство перечисляет Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии, Владимира Дунаева и Романа Селезнева, находящихся в американских тюрьмах по обвинению в киберпреступлениях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков информацию о готовящемся обмене заключенными комментировать не стал.

*признан в России иностранным агентом.

**организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена.

***внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

****внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

*****признан Минюстом России иностранным агентом.

******признан Минюстом России иностранным агентом.

Политика
Александра Скочиленко
Эван Гершкович
Пол Уилан
Владимир Дунаев
Лилия Чанышева
Ксения Фадеева
Роман Селезнев
Олег Орлов
Иван Павлов
Алексей Навальный
Александр Лукашенко
Дмитрий Песков
Илья Яшин
Минюст России
Росфинмониторинг
СИЗО "Лефортово"