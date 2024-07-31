Путин утвердил положение об управлении Госсоветом

Президент РФ Владимир Путин утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам деятельности Госсовета. Указ опубликован на портале правовой информации.

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«Утвердить прилагаемое положение об Управлении президента РФ по вопросам формирования и деятельности Государственного совета РФ», - говорится в документе.



Из документа следует, что Управление является самостоятельным подразделением президентской администрации.

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Документ вступил в силу со дня подписания.

23 июля Путин изменил состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Согласно указу, в Госсовет вошли врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Хабаровского края Дмитрий Демешин, Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, Тульской области Дмитрий Миляев, Кемеровской области Илья Середюк, Самарской области Вячеслав Федорищев, Вологодской области Георгий Филимонов, Курской области Алексей Смирнов и врио главы республики Алтай Андрей Турчак.

Ранее Путин обновил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству.