В МИД РФ прокомментировали удары Израиля по Ливану

Израиль, нанося удары по территории Ливана, грубо нарушает международное право, заявили ТАСС в МИД РФ.

"Это (удары Израиля по Ливану - прим. ТАСС) является грубым нарушением международного права", - отметили в дипведомстве.



Ранее пресс-служба израильской армии объявила о нанесении удара по Бейруту. По ее информации, его целью был один из командиров вооруженных формирований "Хезболлах", который, по данным Израиля, несет ответственность за обстрел Мадждаль-Шамса.

Израиль нанес удар по Бейруту

Вечером 27 июля израильская армия сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с ливанской территории. Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в населенном пункте Мадждаль-Шамс, в результате 12 детей погибли, еще около 30 человек получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлах", пообещав жесткий ответ. Шиитское движение свою причастность к инциденту отрицает.