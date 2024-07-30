Президент Франции Эмманюэль Макрон забыл французскую историю и превращает страну в антихристианское государство. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

"Публичное надругательство и осквернение христианства в ходе церемонии открытия Олимпиады стали логическим продолжением крестового похода Парижа против самого себя. Некогда "христианнейшая из наций", а ныне режим Макрона стал мелким богоборческим государством, превратившись из архихристианской нации в антихристианскую", - написала она.

Дипломат также напомнила об истории Франции.

"Расскажем Франции о ней самой. Она осталась верна Папе Римскому, даже когда вся Европа пылала в огне реформации. Чтобы стать королем в Париже, будущие монархи принимали католицизм. Генрих IV Наваррский перед тем, как стать христианином-католиком, произнес на века вшитую в полотно истории фразу: "Париж стоит мессы", чтобы короноваться королем французов", - продолжила Захарова.



"Веками наследники франков хранили этот почетный титул. Наполеон, перевернувший Францию и построивший новую великую империю, короновался из рук Папы Пия VII, специально приехавшего в Париж, так как ему было важно сохранить христианскую традицию", - добавила представитель российского дипведомства.



Как отметила Захарова, генерал Шарль де Голль, будучи светским главой государства, также огромное значение придавал христианству и общался как минимум с тремя понтификами.

"Знал бы он, что ждет Францию в первой четверти XXI столетия, проклял бы тех, кто посмел глумиться над страной. Как пишут историки, генерал де Голль до последнего дня своей жизни хранил молитвенные четки, освященные Папой Римским Павлом VI, - подчеркнула она. - Пожар в Соборе Парижской Богоматери не стал таким ударом для французской религиозной культуры, как его реставрация после ЧП. Согласно расследованию, впоследствии подтвержденному Елисейским дворцом, супруга Макрона предложила увенчать собор Парижской Богоматери фаллическим символом. Но не срослось, к счастью".



Захарова заявила, что у Макрона с "триумфом либерализма" все идет по плану

Отдельные фрагменты церемонии открытия Игр разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что на церемонии "имели место совершенно отвратительные моменты", и выразил сожаление, что МОК согласовал такое содержание представления. Олимпийские игры завершатся 11 августа.