Кадыров подарил двух лошадей президенту Узбекистана

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал двух породистых лошадей президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в честь его прошедшего дня рождения.

"Сегодня я в Грозном передал двух породистых скакунов президенту Азиатской бойцовской лиги "Ахмат" Надыру Кадирову. Это подарок дорогому старшему брату, президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву <…> по случаю прошедшего дня рождения. Зная его любовь к этим благородным животным, уверен, что этот подарок придется ему по душе. Скакуны отличные и, несмотря на молодой возраст, вполне успешно проявили себя на различных состязаниях", - написал Кадыров в Telegram-канале.



По его словам, между Чечней и Узбекистаном сложились "тесные братские отношения".