Кадыров подарил двух лошадей президенту Узбекистана в честь его дня рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал двух породистых лошадей президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в честь его прошедшего дня рождения.
"Сегодня я в Грозном передал двух породистых скакунов президенту Азиатской бойцовской лиги "Ахмат" Надыру Кадирову. Это подарок дорогому старшему брату, президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву <…> по случаю прошедшего дня рождения. Зная его любовь к этим благородным животным, уверен, что этот подарок придется ему по душе. Скакуны отличные и, несмотря на молодой возраст, вполне успешно проявили себя на различных состязаниях", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, между Чечней и Узбекистаном сложились "тесные братские отношения".
"Безусловно, в этом велика заслуга лично Шавката Миромоновича. Мы активно обмениваемся опытом и знаниями, что способствует развитию как Чеченской Республики, так и Узбекистана. Желаю процветания народу Узбекистана, а Шавкату Мерзиёеву - долгих лет жизни и успехов в реализации планов по развитию своей республики", - добавил Кадыров.