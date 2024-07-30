В Госдуме оценили идею обмен политзаключенными между Россией и США

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что считает идею об обмене политзаключенными между Россией и США разумной и абсолютно правильной. По его словам, такая возможность обрадовала бы родных и близких отбывающих приговор в других странах. Парламентарий также подчеркнул, что вопрос обмена «назревает давным-давно».

Наши там есть, сидят — американцы здесь сидят. И в принципе договориться об обмене, я думаю, это было бы очень разумно и к радости не только родственников и близких, но и это было бы абсолютно правильно, — сказал Миронов.



Депутат предположил, что вопрос обмена политзаключенными может быть связан с выходом американского лидера Джо Байдена из президентской гонки.

Может быть, это подтолкнуло к тому, чтобы начать какие-то движения. Но если честно, я от вас услышал, что такие планы... В принципе, такие планы и идеи, они давным-давно есть, — объяснил Миронов.



Парламентарий также добавил, что российские дипломаты работают над идеей о возвращении соотечественников. По его мнению, к этому вопросу нужно подключить также политический блок.