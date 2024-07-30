Володин приехал на инаугурацию президента Ирана

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Тегеран на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщается в думском пресс-релизе.

«По поручению Президента РФ Владимира Путина Председатель ГД примет участие в церемонии инаугурации избранного Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана», — указали в парламентской канцелярии.



Ранее стало известно, что Путин готовится ко встрече с Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре.