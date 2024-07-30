В Совфеде напомнили Германии об итогах войн с Россией

Все войны с Россией заканчивались для Германии печально, напомнил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что в последний раз ФРГ могла потерять свою государственность и сохранила ее только благодаря СССР.

Опять будут воевать с русскими? Неужели вам было мало примеров войны с Россией? Все эти войны всегда заканчивались печально. В последний раз Германия вообще могла потерять свою государственность и сохранила ее лишь благодаря СССР, — пояснил Джабаров.



Сенатор уточнил, что сначала Германию поделили на два государства, после чего превратили в единое целое. По словам Джабарова, заявления Германии о размещении ракет США и подготовке 800 тысяч военных НАТО для противодействия России звучат, чтобы накалить обстановку и отношения между странами.

Эта информация похожа на провокацию. Россия уже предупредила Германию о том, что мы не допустим размещения на ее территорию ракет, которые достают до важнейших российских городов. Немцы приняли это к сведению. А тут сразу новое заявление о том, что Германия подготовит 800 тысяч военных НАТО для противодействия России, — добавил сенатор.



Военный аналитик Драголюб Боснич ранее заявил, что Евросоюз под руководством Германии готовится к «убийственной» войне с Россией. По словам эксперта, Берлин намерен разместить 800 тысяч солдат НАТО для противодействия «российской угрозе» в Восточной Европе.