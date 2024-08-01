Посол РФ в Израиле оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке в настоящее время остается крайне опасной, погасить "пламя" непросто. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Сдержанность - правильное слово. Именно такой подход способен погасить нынешнее "пламя", - заявил дипломат.



Посол добавил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне тяжелой. Викторов указал, что европейские и американские дипломаты призывают к урегулированию конфликта те силы, которые говорили о сдержанности, "но их сейчас спровоцировали".

Дипломат выразил надежду, что объединенные усилия европейских и российских дипломатов смогут привести к положительному результату по урегулированию конфликта.

Незадолго до этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страны Запада должны ввести санкции против Израиля. Именно такой шаг поспособствует урегулированию палестино-израильского конфликта. По оценке Фидана, на данном этапе конфликта "нет ничего, что могло бы способствовать урегулированию ситуации".