Владимир Зеленский променял «козырное положение» на обещания Запада сделать его покорителем России, отвергнув Минские соглашения. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В публикации дипломат прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что ситуация с конфликтом на Украине приближается к моменту, когда между сторонами должен начаться диалог. В своем заявлении финский лидер отметил, что Украина сейчас находится «в лучшем положении для переговоров».

Захарова подчеркнула, что в действительно лучшем положении Украина находилась с 2014 по 2022 год. Вопрос Крыма был решен без «издержек для националистических кругов», поскольку Киев получил «вечный повод попрошайничать у Запада» и «любимый ими статус обиженных»

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Россия же в течение восьми лет придумывала способы сохранить целостность Украины. В частности, Москва предложила формулу Минских соглашений, по которым единство страны обеспечивалось вопреки существовавшим противоречиям как внутри государства, так и за его пределами.

«Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком», — написала Захарова.



Дипломат добавила, что с каждым упущенным шансом Украина ухудшает свои переговорные позиции. Она считает, что если бы Киев отказался от «американских обещаний блицкрига», то страна сейчас была бы цельной, «только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью».