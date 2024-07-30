В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве РФ в выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что, чем ближе президентские выборы в США, тем чаще будут звучать заявления о попытках России на них повлиять. Его слова приводит РИА Новости.

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«Разумеется, таких заявлений будет очень много, по мере того, как будут приближаться выборы в США», - заметил официальный представитель Кремля.



Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными претендентами на победу считаются кандидат от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис.

Ранее США обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела было названо Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой. При этом никаких доказательств российского вмешательства в голосование представлено не было. Трамп же назвал обвинения голословными и сравнил преследование с «охотой на ведьм».