Кремль: оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением

Оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента и признать победу действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

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«Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением. Хотя мы считаем, что она должна это сделать и поздравить победителя этих выборов. Важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами», — заявил Песков.



Массовые протесты начались в Венесуэле после подведения итогов президентских выборов и объявления победы действующего президента страны Николаса Мадуро. Независимые данные, собранные при участии американских социологических компаний, не подтверждают победу Мадуро, а власти девяти стран Латинской Америки (Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая не признали итоги выборов и потребовали пересмотра результатов голосования. Согласно подсчетам, Мадуро набрал 51,2% голосов, его главный конкурент Эдмундо Гонсалес Урритиа — 44,2%.