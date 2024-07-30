Аксенов пообещал участникам СВО бесплатную землю в Крыму

Правительство Крыма выделит 1,5 тысячи земельных участков, которые безвозмездно предоставят участникам спецоперации и их семьям, рассказал NEWS.ru глава республики Сергей Аксенов. По его словам, власти полуострова работают над формированием новых земельных массивов для ветеранов СВО.

Уже сформировано четыре земельных массива в селах Лесновка, Молочное и Приветное Сакского района и в селе Окуневка Черноморского района. На этих территориях распределено порядка 1,5 тысячи земельных участков, и документы на них активно выдаются участникам СВО и их родственникам. Проведены необходимые кадастровые работы еще по двум земельным массивам на территории Ленинского района, — заявил Аксенов.



Кроме того, отметил он, сформированы социальные паспорта семей всех военнослужащих. Глава Крыма добавил, что ведется активная совместная работа с государственным фондом «Защитники Отечества». С момента начала работы регионального филиала фонда в него обратились более 11 тысяч участников СВО и членов их семей.

Поступило свыше 47 тысяч обращений, из которых положительно решено более 44 тысяч. Чаще всего обращаются с вопросами о назначении мер социальной поддержки, оказания бесплатной юридической помощи и получения удостоверения ветерана боевых действий, — сказал Аксенов.



Ранее в Москве открылся первый в России военно-социальный центр Минобороны РФ для поддержки участников СВО. Как заявила на открытии заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, он послужит взаимодействию между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас.