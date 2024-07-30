Российский депутат оказался в центре беспорядков в Венесуэле
Депутат Государственной думы от Волгоградской области Алексей Волоцков стал свидетелем массовых беспорядков на улицах Каракаса, столицы Венесуэлы, которые начались после президентских выборов. Сам депутат приехал туда в качестве наблюдателя на выборах.
Волоцков опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое из отеля. На кадрах видно как люди в масках нападают на сотрудников полиции, в частности они преследовали полицейского на мотоцикле. После того как мужчина упал на землю, они начали его избивать. В самом городе также слышна стрельба.
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«Откровенные бандиты в масках нападают на полицейских под окнами нашего отеля», — написал российский депутат.
Позже он сообщил, что находится в посольстве РФ.
По словам Волоцкова, ультраправую оппозицию финансируют из-за рубежа. Протестующие - в большей степени представители молодежи.
Ранее сообщалось, что по итогам выборов президентом вновь стал Николас Мадуро. После этого в стране вспыхнули беспорядки.