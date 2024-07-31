Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью людей из-за оползней

Президент РФ Владимир Путин направил президенту и премьеру Индии и Драупади Мурму и Нарендре Моди телеграмму соболезнований в связи с гибелью людей из-за оползней в штате Керала. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода оползней в штате Керала", - обратился российский лидер и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным погибших.



По последним данным, число погибших в результате схода оползней достигло 163. Пострадали почти 200 человек, еще около сотни числятся пропавшими без вести. Информации о погибших и пострадавших россиянах пока не было.

После двух дней проливных дождей в районе Ваянад южного индийского штата Керала в течение четырех часов сошли сразу три оползня. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют военные, задействованы техника ВВС, поисковые собаки. Оползни снесли множество домов, разрушили дороги и мост.