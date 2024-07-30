Посольство РФ в Венесуэле выпустило рекомендации на фоне протестов

Посольство рекомендует россиянам, которые находятся в Венесуэле, не выходить на улицу и соблюдать меры безопасности из-за протестов. Об этом сообщили в РФ в Каракасе.

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Информации о пострадавших россиянах или связанных с ними инцидентов не поступало.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.

Несколько стран не признали итоги выборов, в том числе Аргентина, Чили и Перу. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства.