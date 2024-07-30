Путин наградил столетнего разведчика и однополчанина отца орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил разведчика Зиновия Меркина, участника обороны Ленинграда орденом Почета за его существенный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и активную общественную деятельность. Соответсвующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.

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В этом году ветеран отметил свой 100-летний юбилей. Во время Великой Отечественной войны (ВОВ) он был однополчанином отца российского президента — Владимира Спиридоновича Путина. Вместе они защищали Ленинград.

В 1941 году, когда ему было 17 лет он добавил себе год, чтобы попасть под призыв и пойти служить в армию. Попав в Красную армию, он служил сапером, а затем выполнял боевые задачи в составе общевойсковой и инженерной разведки.

За время ВОВ Меркин был четырежды ранен, однако дошел до Праги и Берлина. Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

30 мая в Екатерининском зале Кремля президент Российской Федерации вручил высшие государственные награды страны. В числе получивших эту почетную награду — 100-летний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков. Мужчина попросил у президента разрешения отправиться в зону специальной военной операции.