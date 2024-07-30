ГД обсудит ужесточение правил покупки сим-карт и запрет на треш-стримы

Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты о защите граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи, запрете на распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы, об ответственности за это, а также об ограничении на продажу энергетических напитков несовершеннолетним и о регулировании деятельности филиалов иностранных банков в России. Кроме того, депутаты заслушают доклад министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

В рамках правительственного часа в палате парламента Фальков подведет итоги нацпроекта "Наука и университеты". Ранее министр принял участие в расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю, а также встретился с депутатами фракций.

Законопроект, направленный на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи, был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в июне. Предлагается дополнить закон "О связи" новой статьей об особенностях оказания услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства. Так, вводится оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах и запрет для иностранцев на оформление на себя более 10 абонентских номеров. Ко второму чтению комитет Госдумы по информполитике одобрил ряд поправок. В частности, лимит на количество сим-карт, которые разрешается оформлять на одного пользователя, вводится и для граждан РФ - им нельзя будет оформить на себя более 20 номеров.

Кроме того, владельцы каналов в мессенджерах более чем с 10 тыс. подписчиками будут обязаны сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Устанавливается, что РКН станет вести перечень таких каналов в мессенджерах. В незарегистрированных каналах будет запрещено размещать рекламу, а сообщения из такого канала нельзя будет репостить.

Запрет на треш-стримы

Законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе треш-стримы, был внесен в палату парламента группой сенаторов и депутатов в декабре прошлого года в пакете с двумя другими проектами - поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс РФ, которые вводят ответственность за подобные действия. Изменения предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по информполитике уточнил само определение треш-стримов. Так, к ним будет относиться "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений". Такую информацию предлагается отнести к запрещенной к распространению. Кроме того, как уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, меры по ограничению доступа к информресурсам, распространяющим такие треш-стримы, будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры.

Законопроектом об административной ответственности за треш-стримы предлагается дополнить КоАП соответствующей нормой, а также установить наказание в виде штрафа для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, вводятся изменения, по которым онлайн-трансляция совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса РФ. Таким образом, ст. 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание), дополняются пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет). Также упоминанием треш-стримов дополняются 10 статей УК РФ, среди которых "Убийство", "Побои" и "Похищение человека".

Запрет на продажу энергетиков детям

Также Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Документ инициирован группой депутатов. Также, согласно проекту закона, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом более 500 мл. В случае принятия документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий возможность открытия филиалов иностранных банков в России и предполагающий ряд ограничений для их деятельности. Проектом определяется порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории РФ и получения таким банком лицензии ЦБ на совершение банковских операций, а также основания для принятия Банком России решения об отказе в выдаче лицензии, устанавливаются требования, при соблюдении которых иностранный банк вправе работать на территории РФ через свой филиал. Определяется перечень банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять филиал на территории РФ.

Также предусматривается запрет на осуществление филиалом иностранного банка ряда банковских операций и сделок. Так, он не вправе осуществлять банковские операции и сделки с физлицами, в том числе зарегистрированными как индивидуальные предприниматели. Исключение сделано для переводов средств без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах. В последнем случае купля-продажа иностранной валюты допускается только для переводов средств без открытия банковских счетов.