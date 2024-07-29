Президент России Владимир Путин может быть наделен полномочиями устанавливать ограничения доступа к информации. Соответствующую поправку одобрил комитет Госдумы по информполитике. Согласно документу, президент сможет делать это в целях защиты конституционного строя и нравственности, передает ТАСС.

Уточняется, что изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В настоящий момент эти ограничения устанавливаются федеральными законами. При вступлении поправок в силу будет достаточно акта президента.

Также сообщалось, что Госдума намерена рассмотреть поправки об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет. Уточняется, что речь идет лишь о новых гражданах РФ. Законопроект рассмотрят до конца сессии, которая продлится до 4 августа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал о новых законах, которые вступают в силу в августе. В частности, один из них предполагает корректировку правил предоставления единой выплаты на детей. Кроме того, с августа граждане смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление муниципальных и госуслуг, а также о результатах оказания мер соцподдержки.