МИД РФ заподозрил поверенного в делах Чехии в контрабанде наркотиков

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку. Об этом пишет пресс-служба на официальном сайте ведомства.

Министерство выразило Ондржейке решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России российского законодательства — «попыткой контрабанды сильнодействующих веществ», пояснили в пресс-службе.

В связи с этим, МИД предложил лишить сотрудника иммунитета от уголовной юрисдикции в России для привлечения к ответственности. В противном случае, заметили в ведомстве, чешский дипломат должен будет покинуть страну.

Напомним, что в мае 2024 года Прага официально отозвала посла в России Витезслава Пивоньку. В связи с этим, дипмиссию возглавил временный поверенный в делах Ян Ондржейка.