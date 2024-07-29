Президент России Владимир Путин обновил состав комиссии по государственным наградам, включив в него помощника главы государства Владимира Мединского.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. В состав комиссии вошли Владимир Мединский, замминистра транспорта Константин Пашков, замминистра финансов Елена Яковлева, передает ТАСС.

Отмечается, что своим указом глава государства исключил из состава комиссии замминистра финансов Павла Кадочникова, бывшего советника президента РФ, а ныне генерального директора Государственного музея Л. Н. Толстого Владимира Толстого, бывшего гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина и бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика.