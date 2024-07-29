Правительство Германии приняло к сведению заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности на немецкой территории. Об этом сообщила на брифинге в Берлине представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Мы принимаем это к сведению", - сказала она, коснувшись соответствующего вопроса. "Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие, а именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами", - утверждала представитель кабмина. По ее словам, требовалось "создать этот сдерживающий фактор, поэтому было принято такое решение". "В данном случае речь идет исключительно о сдерживании", - добавила Хофман.



В свою очередь представитель МИД ФРГ сообщил, что Берлин "не будет запуган" подобными заявлениями Москвы.

В США прокомментировали планы разместить ракеты в Германии

Путин, принимая в воскресенье Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, предупредил Вашингтон, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. Как говорилось в обнародованном 10 июля совместном заявлении Вашингтона и Берлина, США начнут размещать с 2026 года на немецкой территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе.