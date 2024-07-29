В МИД дали совет россиянину, оставшемуся на Украине без загранпаспорта

Россияне могут обратиться в представительство Международного Комитета Красного Креста на Украине, получить проездной документ чрезвычайного характера и с ним выехать из Украины в Молдавию, где есть российское посольство. Об этом рассказали в ответ на запрос «Газеты.Ru» в департаменте информации и печати МИД России.

В ведомстве отметили, что россиянин Андрей Т., который два года не может вернуться домой с Украины из-за украденного загранпаспорта, не обращался в консульский департамент МИД России.

При этом в МИД подтвердили, что помочь с восстановлением загранпаспорта не могут.

«В связи со сложившейся на Украине военно-политической обстановкой российские консульские загранучреждения приостановили свою деятельность на территории этой страны. Оказать практическое содействие россиянам, находящимся на Украине, в оформлении новых загранпаспортов или свидетельств на въезд в Россию в настоящий момент, к сожалению, не представляется возможным», — говорится в ответе ведомства.



Ранее сообщалось, что житель Белгорода Андрей Т. с ноябре 2021 года не может вернуться домой с Украины из-за украденного у него загранпаспорта.

По его словам, он обращался за помощью в МИД, однако во втором департаменте стран СНГ ему заявили, что помочь не могут. Подробности истории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у украинки с гражданством РФ забрали украинский загранпаспорт, когда она въезжала в Россию.