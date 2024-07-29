В Госдуме ответили на заявление Австрии о нежелании «рушить мосты» с РФ

Многие европейские страны признают, что Россия занимает важное место на международной арене, и не желают портить отношения, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он оценил заявление австрийского МИД, который призвал не разрушать все мосты с Россией. Газета.Ru

По словам Белика, Австрия решила прибегнуть к тому, что называется международной дипломатией, в отличие от ряда «русофобски настроенных недальновидных европейских стран». «Заявление главы МИД Австрии — пример того, как аккуратно сказать о своей позиции, при этом придерживаясь заданного коллективным Западом курса», — заключил он. RT на русском

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил против «разрушения мостов» с Россией. ТАСС