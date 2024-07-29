Захарова прокомментировала слова главы МИД Израиля об Эрдогане и Хусейне

Сравнивая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером Ирака Саддамом Хусейном, израильские власти могут поддерживать «незаконную оккупацию западниками Ирака». Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может «войти» в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. В свою очередь глава МИД Израиля Кац сравнил президента Турции с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном, посоветовав ему вспомнить, что «там произошло и чем все закончилось».

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Захарова в свою очередь напомнила, что в Ираке «произошло нападение США, Британии и других натовских стран на суверенное государство под ложным предлогом».

«Потом последовала незаконная оккупация западниками Ирака, преступное убийство законного руководителя суверенного государства, цепочка безумных казней и расправ над официальными лицами и мирными гражданами, многолетнее глумление над иракской государственностью. Никто даже не считал, сколько погибло гражданских», - констатировала она.



По словам официального представителя МИД России, то, что произошло в Ираке «стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики».

«Не означают ли эти слова израильского министра одобрение подобной международной деятельности?» - поинтересовалась Захарова.



Напомним, что в марте 2003 года американцы и их союзники начали военную операцию «Иракская свобода» под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения. Активные боевые действия завершились свержением президента Саддама Хусейна. Иракский лидер в итоге был казнен 30 декабря 2006 года.