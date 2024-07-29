В Совфеде оценили шансы Китая закончить конфликт на Украине

План Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине может сработать, если будут реальные действия со стороны Киева, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Еврейской автономной области, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал материал Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин активизирует усилия с целью закончить конфликт России и Украины.

По его словам, в РФ знают суть китайского мирного плана, однако Москва не верит заявлениям Киева о том, что там готовы начать переговоры по урегулированию кризиса. По мнению парламентария, украинская сторона просто хочет использовать передышку для пополнения вооружений и дальнейшей борьбы.

Если мы увидим, что со стороны Украины есть реальные движения к миру, то мы готовы. И здесь план Китая сработает. А пока, кроме пустых слов, мы ничего не слышим со стороны украинских политиков, — сказал Джабаров.



Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо отменить свой же указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что затем Зеленскому следует создать переговорные группы под руководством Словакии и Венгрии.