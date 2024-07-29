В Кремле отреагировали на аварии в Карелии и Челябинской области

Вопросы, касающиеся прорывов дамб на Беломорканале в Карелии и в Челябинской области, больше относятся к ведению региональной власти, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он не стал раскрывать, осведомлен ли президент России Владимир Путин о ситуациях в регионах, передает РИА Новости.

Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств, — ответил Песков.



Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о размытии временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В результате там начался сброс воды, по направлению которого расположен дачный кооператив. По данным МЧС, к поискам пропавших были привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей.

Позднее в госкомитете Карелии сообщили о гибели одного человека из-за прорыва дамбы на Беломорканале. Спасателям удалось спасти семь жителей региона, две женщины числятся пропавшими.

До этого в Челябинской области началось подтопление населенных пунктов в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Сперва спасатели эвакуировали 163 человек из поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасев. После этого частичная эвакуация была объявлена в поселке Рабочий.