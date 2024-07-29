Кремль: власти Японии давят на тех, кто ищет контактов с Россией

В Кремле заявили о давлении на тех японских политиков, которые выступают за налаживание отношений с Россией. Руководство же Японии «полностью солидаризировалось с Западом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о призыве не посещать РФ.

«В Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений. К сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными по отношению к России действиями коллективного Запада, и это не может не наносить вред нашим отношения. Руководство Японии не ограничивается этим отношением к нашей стране, но пытается еще давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поискам пути налаживания наших контактов», — заявил Песков в ходе конференц-колла.



Япония призвала своих граждан отказаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление сделал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси после того, как стало известно о визите в Москву депутата Мунэо Судзуки. Парламентарий выступает за подписание мирного договора между Россией и Японией и развитие отношений между ними. Он был одним из ближайших сторонников бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.