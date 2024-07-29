В Кремле высказались об аварии на Беломорканале

Вопросы об аварии на Беломорканале в Карелии больше относятся к ведению региональной власти. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

Таким образом он прокомментировал разрушение дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области и размыв перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Республике Карелия. В ходе брифинга журналисты поинтересовались у представителя президента РФ, считает ли российское руководство эту проблему системной. Газета.Ru

«[Это] вопрос региональных властей и соответствующих ведомств, то есть больше вопрос правительства», — сказал Песков. ТАСС