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В Кремле заявили, что Путин в курсе ареста Булгакова

Президент России Владимир Путин в курсе ареста бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что Путин в курсе ареста Булгакова
© РИА Новости
«Президент, естественно, в курсе событий», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что думать об арестах это «не дело Кремля».

26 июля был задержан Дмитрий Булгаков, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции. Его обвиняют в поставках некачественной еды для ВС РФ. На его имущество и счета наложены обеспечительные меры. Юрист Александр Хаминский отмечал, что Булгаков может потерять звание Героя России.