Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего по делу экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, обвиняемого в коррупции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Естественно, президент в курсе событий», — ответил представитель Кремля на вопрос, докладывали ли Путину об этом деле, в том числе еще до задержания генерала. ТАСС

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, что в Кремле думают о деле Булгакова. «Это не дело Кремля — думать об арестах, это дело наших следственных органов», — заявил Песков. Lenta.ru