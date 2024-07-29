Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередными «утками» заявления о причастности России к нападениям на объекты французской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что западные СМИ не гнушаются ничем, чтобы огульно обвинять во всем Россию. Необоснованные обвинения в атаках на инфраструктуру в дни Олимпиады в Париже лишь подтверждают это. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле воспринимают подобные материалы «как очередные утки, очередные бездоказательные обвинения».

«Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ», — заключил Песков.



Напомним, что 26 июля, в день церемонии открытия ОИ-2024 в Париже, неизвестные устроили диверсию на железнодорожной сети высокоскоростных дорог. Власти заявляли, что в результате происшествия ряд рейсов пришлось отменить, а проблемы с проездом возникли у 800 тысяч граждан страны. Одного из подозреваемых задержали накануне — им оказался ультралевый активист.

29 июля газета Le Parisien заявила, что массовые диверсии произошли на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR. Всего зафиксировано 28 случаев повреждения сети, из которых большинство касаются фиксированных линий связи.