Путин поздравил Мадуро с победой на выборах в Венесуэле

Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы Венесуэлы. Сообщение приводит пресс-служба Кремля.

«Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям», — говорится в сообщении Владимира Путина.



Российский лидер добавил, что партнерство отвечает интересам дружественных народов России и Венесуэлы и соответствует стремлению к созданию более справедливого и демократического миропорядка. Путин также подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Он добавил, что Мадуро всегда является желанным гостем на российской земле.

Штаб президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на президентских выборах, призвав граждан дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета. Результаты выборов вызвали критику как внутри страны, так и за ее пределами. Правительство Венесуэлы обвинило несколько стран во вмешательстве в процесс и нарушении прав народа на самоопределение.