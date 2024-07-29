Референдум о мирном соглашении с Россией, который предложил провести на Украине мэр Киева Виталий Кличко, не поможет Владимиру Зеленскому списать на население решение отказаться от части территорий. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ТАСС

По его словам, общество Украины доведено пропагандой до «состояния зомби», многие жители до сих пор ждут «победы». «И вот с огромным трудом начинается процесс принятия неизбежного — осторожно поднимается вопрос отказа от территорий. Референдум здесь вряд ли поможет — людей не успеют распропагандировать до вменяемого состояния», — считает Сальдо. RT на русском

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для достижения мира украинским властям, возможно, будет необходим референдум. Lenta.ru