Госдума приняла закон о креативной индустрии в России

Госдума приняла закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России. Документ прошел второе и третье чтение, сообщает ТАСС.

Под «креативной индустрией» в законе понимается «экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью».

Определяются виды креативных индустрий.

Во-первых, это деятельность, связанная с использованием историко-культурного наследия (народные промыслы, деятельность галерей и т.д.).

Во-вторых, это создание и использование произведений литературы и искусства в диапазоне от постановок спектаклей до музыкальных и фотографических произведений.

В-третьих, это использование информационно-телекоммуникационных технологий (разработка программного обеспечения, создание компьютерных игр, реклама, издательское дело, СМИ).

Наконец, к креативной индустрии относится прикладное творчество (создание и производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, а также дизайн, архитектура и гастрономия).

Закон предусматривает создание единого реестра субъектов креативных индустрий, порядок формирования которого установит правительство.

24 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В числе прочего президент порекомендовал Госдуме обеспечить принятие федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ».