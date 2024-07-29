Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле

Итоги выборов главы государства в Венесуэле прошли организованно и транспарентно, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в боливарианской республике Сергея Мелика-Багдасарова.

По его словам, они заслуживают доверия. Победа действующего президента Николаса Мадуро будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета его администрации на международной арене и упрочению позиций Венесуэлы в многополярном мире.

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«Мы в свою очередь продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом», — заявил дипломат.



Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. Для него будущий президентский срок - третий подряд. Инаугурация пройдет 10 января 2025 года, срок полномочий составит шесть лет.