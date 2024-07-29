Захарова заподозрила Израиль в поддержке вторжения США

Сравнивая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером Ирака Саддамом Хусейном, власти Израиля могут поддерживать политику вторжения США в страны Ближнего Востока. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

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«"То, что произошло по вине США в Ираке" стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, ее преступного характера и разрушительной направленности. Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?» — отметила дипломат.



Таким образом, она отреагировала на слова главы МИД Израиля Исраэля Каца. В частности, министр сравнил Эрдогана с Хуссейном в ответ на критику турецкого лидера за конфликт в Газе.

Нетаньяху пообещали участь Гитлера

В свою очередь, МИД Турции опубликовал заявление в котором премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предрекли судьбу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, обвинив в геноциде палестинцев.