Захарова заявила, что у Макрона с "триумфом либерализма" все идет по плану

Президент Франции Эмманюэль Макрон с "триумфом либерализма" действует по плану. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв аккредитаций журналистов агентства на Олимпиаде.

"Зато вас не покусают крысы, вы не подхватите кишечную палочку в Сене и вас не сведут с ума душевно нездоровые вурдалаки. Мне кажется, можно только порадоваться за Макрона: все идет по плану - триумф либерализма", - сказала она.



Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных аккредитаций, сославшись на решение французских властей. В полученном документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.