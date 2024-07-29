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Захарова заявила, что у Макрона с "триумфом либерализма" все идет по плану

Президент Франции Эмманюэль Макрон с "триумфом либерализма" действует по плану. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв аккредитаций журналистов агентства на Олимпиаде.

Захарова заявила, что у Макрона с "триумфом либерализма" все идет по плану
© ТАСС
"Зато вас не покусают крысы, вы не подхватите кишечную палочку в Сене и вас не сведут с ума душевно нездоровые вурдалаки. Мне кажется, можно только порадоваться за Макрона: все идет по плану - триумф либерализма", - сказала она.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных аккредитаций, сославшись на решение французских властей. В полученном документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

Политика
Эмманюэль Макрон
Мария Захарова
МИД России