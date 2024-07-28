Патрушев озвучил ответ России на размещение дальнобойного оружия США в ФРГ

Россия не исключает возможности отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил помощник президента и постоянный член Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, все подобные действия являются исключительно реакцией на аналогичные шаги США. Таким образом он прокомментировал планы Вашингтона разместить дальнобойное оружие в Германии, передает ТАСС.

Это наша реакция на их действия. Они только в очередной раз будут нас обвинять, но мы реагируем на их действия <...> Мы первыми не провоцируем <...> Они принимают решения независимо от того, что мы будем делать, ведут себя агрессивно. Мы реагируем на то, что они делают, — заявил Патрушев.



Путин рассказал, как РФ ответит на размещение оружия США в ФРГ

Ранее на сайте Белого дома появилось заявление, что США планируют разместить свои дальнобойные ракеты в Германии в 2026 году. Среди вооружений были указаны ракеты SM-6, Tomahawk, а также разрабатываемое в настоящий момент гиперзвуковое оружие.

Тогда канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что прекращение конфликта на Украине со стороны России будет условием, благодаря которому дальнобойные ракеты США не будут размещены на территории Германии. Политик добавил, что Москва должна отказаться от попыток «завоевать» Украину.