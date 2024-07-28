Володин обвинил Макрона в уничтожении памяти своих предков

Организаторы Олимпийских игр, которые проходят в Париже, во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном дискредитировали себя, растоптав память своих предков, которые многое сделали для страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Кадры, разлетевшиеся по сети, демонстрируют полнейшую деградацию европейского общества. Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали в первую очередь себя, растоптав память своих предков, которые многое сделали, чтобы Франция состоялась", - написал он в своем Telegram-канале.



Володин отметил, что после тысяч осуждающих комментариев запись церемонии открытия удалена из официального аккаунта МОК, но "стереть такое из памяти людей уже невозможно". Он также подчеркнул, что Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию Олимпийских игр в Париже.

"Наши взгляды на культуру, воспитание, духовные ценности отличаются от навязываемых политиками европейских государств. Все то, что мы в своей стране не приемлем, в Париже выставили напоказ как символы времени и эпохи", - добавил председатель Госдумы.



Во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Кроме того, мероприятие отметилось казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем.

Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что на церемонии "имели место совершенно отвратительные моменты", и выразил сожаление, что МОК согласовал такое содержание представления.