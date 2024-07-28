Медведев назвал цель России

Россия видит своей целью не дать безответственным политикам - маньякам в Вашингтоне устроить мировую катастрофу. Москва рассчитывает на поддержку в этом деле дружественных стран, рассказал ТАСС о реакции на возможные колебания внешней политики США в предвыборный период зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша задача - сделать все, чтобы не допустить мировой катастрофы. Не дать маньякам достичь своих бредовых целей, - указал Медведев. - Приложим для этого все возможные усилия".



"Рассчитываем на поддержку наших партнеров и всех здравомыслящих людей, которые принимают решения в рамках мирового сообщества, включая наших друзей на глобальном юге" - добавил зампред СБ РФ.