Россия предоставит будущему президенту США шанс наладить отношения и снизить глобальную напряженность, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что большого оптимизма ситуация не внушает, пишет ТАСС.

Корреспонденты попросили замглавы Совбеза прокомментировать предвыборную кампанию в Соединенных Штатах и дальнейшие политические перспективы.

Медведев подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы обезопасить граждан страны от опасных угроз, нарастающих в геометрической прогрессии.

«Конечно, мы дадим новому президенту США шанс все-таки отойти от пропасти, куда Запад толкает сегодня весь мир», — заметил политик.



По его словам, в американском истеблишменте нет ни одной по-настоящему серьезной и ответственной персоны, с которой можно вести диалог.

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Американские политики выродились, одряхлели, как и весь западный мир, резюмировал Медведев.