Медведев: Мир стал ближе к катастрофе из-за безответственности Запада

Президент США Джо Байден после выхода из предвыборной гонки стал в полном смысле "хромой уткой", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ТАСС.

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И на полгода у него полностью развязаны руки - может под диктовку своего окружения натворить что угодно, а расхлебывать последствия все равно будет преемник, подчеркнул он.

Обстановка в мире стала максимально напряженной, считает замглавы Совбеза. Он стал еще на полшага ближе к глобальной катастрофе, причина которой в полной безответственности Запада и его абсолютном равнодушии к судьбам человечества.