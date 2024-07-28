Медведев: Мир стал ближе к катастрофе из-за безответственности Запада
Президент США Джо Байден после выхода из предвыборной гонки стал в полном смысле "хромой уткой", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ТАСС.
И на полгода у него полностью развязаны руки - может под диктовку своего окружения натворить что угодно, а расхлебывать последствия все равно будет преемник, подчеркнул он.
Обстановка в мире стала максимально напряженной, считает замглавы Совбеза. Он стал еще на полшага ближе к глобальной катастрофе, причина которой в полной безответственности Запада и его абсолютном равнодушии к судьбам человечества.
"Очень надеюсь, что мир за эти полгода окончательно не рухнет, а "красную кнопку" выжившему из ума, недееспособному старику нажать не позволят", - сказал Медведев.