В России высказались о реакции Запада на сигнал Путина

Здравая реакция Запада на сигнал президента России Владимира Путина о возможной отмене моратория на размещение ракет средней и малой дальности при размещении США вооружений в Германии маловероятна, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

"У нас был мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, от него и будем свободны. Сможем размещать где угодно, как угодно, так, как удобно России" Андрей Колесник, депутат Госдумы



«Как отреагируют США и страны НАТО? Может быть, за голову возьмутся наконец, подумают, к чему это может привести. Трудно их просчитать, потому что они постоянно задирают планку и забывают один из основных законов философии, что количественные изменения переходят в качественные. (...) Мы всегда надеемся, что они отреагируют здраво, но почти всегда наши надежды не оправдываются», — сказал депутат.



Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности, если США разместят вооружение в Германии. По его словам, эти ракеты долетят до России за 10 минут.

Слова политика связаны с планами Вашингтона и немецкого правительства разместить на территории ФРГ к 2026 году американское вооружение. Среди них — SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Россия и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ предполагал, что страны постепенно будут ликвидировать имеющийся арсенал, а также откажутся от разработки таких вооружений. В 2019 году США вышли из соглашения, обвинив Москву в нарушении договоренностей. Россия отвергла претензии, однако тоже остановила действие соглашения. Тем не менее российская сторона отмечала, что сохранит мораторий на распространение такого оружия.