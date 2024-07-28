Соединенные Штаты нагнетают напряжённость из-за полётов стратегической авиации РФ, заметил президент России Владимир Путин. Он добавил, что воздушное патрулирование является ответной мерой на возросшую активность авиации США в чувствительных для страны регионах мира, пишет РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что внимание Москвы привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации.

Президент напомнил, что с момента распада СССР российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от госграницы. Это было обусловлено тем, что в России были уверены: холодная война завершилась, мир изменился.

Вместе с тем, подчеркнул Путин, Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у российских границ.

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В ответ на это, а также в связи с возросшей активностью стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира, Москва возобновила патрулирование, констатировал глава государства.

Мера направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, резюмировал Путин.