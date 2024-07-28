Путин рассказал, как РФ ответит на размещение оружия США в ФРГ

В случае развертывания США вооружений в ФРГ Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет малой и средней дальности, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава государства разъяснил позицию Москвы по вопросам размещения вооружений во время выступления на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

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«В зоне досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», — подчеркнул президент.



Путин уточнил, что подлетное время американских ракет составит порядка 10 минут. Он добавил, что сложившаяся ситуация напомнила ему холодную войну.