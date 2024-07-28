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Патрушев оценил влияние выборов президента США на отношения страны с Россией

Для России нет разницы, кто победит на президентских выборах в США, считает помощник президента РФ Николай Патрушев, согласно оценке которого улучшения двусторонних отношений не ожидается. Его цитирует ТАСС.

Патрушев оценил влияние выборов президента США на отношения страны с Россией
© РИА Новости

По словам Патрушева, вне зависимости от победы того или иного кандидата «в лучшую сторону пока для нас ничего не меняется».

Неделю назад президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он выдвинул кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже пообещала обойти пережившего покушение Дональда Трампа. Тот участвует в третьих выборах подряд.

Политика
Джозеф Байден
Николай Патрушев
Дональд Трамп
Демократическая партия США