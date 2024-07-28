Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что согласился с предложением главы МИД Малайзии Мохамада Хасана провести переговоры в национальных малазийских рубашках батик, потому что «мы вежливые люди», трансляция брифинга велась на YouTube-канале российского министерства. По его словам, это также было приятно.

Вчера, когда мы во Вьентьяне расставались с моим малазийским коллегой и летели сюда для того, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малазийских рубашках. Я согласился, мы вежливые люди. И потом — это приятно, если честно, — сказал Лавров.



Ранее Сергей Лавров сообщил, что пригласил своего малазийского коллегу Мохамада Хасана посетить Россию с визитом. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он рассчитывает на продолжение диалога в обозримом будущем. Также глава МИД РФ отметил, что Москва и Куала-Лумпур согласовали план консультаций между министерствами. По его словам, стороны смогут обсуждать большое число вопросов в по международной проблематике.

До этого глава МИД РФ заявил, что возможность размещения американского ядерного оружия в Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности стран региона. Он назвал печальным и достаточно рискованным опытом подобные инициативы США, которые, по его словам, прикрываются словами о «совместных миссиях».